ETTEVAATUST Taksojuhid ja koristajad võivad varastega koostööd teha

Seoses rattahooajaga on märgata ka elektritõukerataste ja jalgrataste varguste sagenemist. Pättide huviorbiiti satuvad need nii hoovides, parklates kui trepikodades.

Lisaks jalgratastele ja tõuksidele varastatakse ka hinnalisi grille, lapsevankreid jpm. Veendu, et kõik väärtuslik saaks peale kasutamist pandud kinnisesse hoonesse, mis on turvatud valvesüsteemiga.

Professionaalsed ja juhuvargad

Juhuvarga eesmärk on midagi võimalikult lihtsalt varastada, nad ei planeeri pikalt ette. Nendeks võivad olla ka peolt leitud uued tuttavad, keda enda poole afterparty’le kutsutakse. Kui koduomanik on magama jäänud, hakkavad uued tuttavad tema kodus omapäi tegutsema ja ärgates võib ta avastada, et midagi on kaasa viidud.