Suvekuudel, kui improviseeritud köök kolitakse võimalusel grilli kõrvale ja pikast pliidikuumusest tahaks pigem hoiduda, on salat kõigiti kena asendama lõunapraadi või õhtueinet. Pealegi on aiavärsket paljudel suvel omast käest võtta.

Eesti Naise köögitoimetaja ja menukate kokaraamatute autor Lia Virkus kinnitab, et nad on abikaasaga suured salatisõbrad: «Suvel teemegi endale õhtusöögiks enamjaolt vaagnatäie salatit.» Eriti meeldib talle laduda salateid suurele vaagnale ja siis vinegrettkastmega üle niristada. Tuleb selline Vahemere stiilis salat, kus on hästi näha, mida suhu pistad.