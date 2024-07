NÄDALA RESTORAN Kiluilu pisikese kiiksuga pizzeria’s

Sellega on nüüd nii, et seda õiget pitsat pole olemas. Asi on ametlik. Õieti on neid õigeid palju ja kõige õigemaid veel rohkem. Iga Itaalia pitsapiirkond peab ennast ja oma stiili parimaks ning vaidlustel pole mõtet. See on küll selge, et kui pitsa peal on ananass, siis see ei ole pitsa.