Rootsis müüakse olematu hinnaga kinnistuid. Vallavalitsuse esimees: oleme püstihädas!

Potentsiaalsetele uutele elanikele müüakse algatuse käigus maad, mille peale saab oma tare ehitada. Maa eest küsitav hind on röögatult madal – ühe Rootsi krooni eest (0,088 eurot) saab ühe ruutmeeter maad. Kinnistuid paisati müüki 30 tükki. Nüüd on kohaliku omavalitsuse juhid rahvusvahelise tähelepanu ja ostutaotluste rohkusega püsti hädas.

«Pakkumine läks levima ja meie numbrile on tulnud tuhandeid ja tuhandeid päringuid,» rääkis Götene vallavalitsuse esimees Johan Månsson CNN-ile. «Vallavalitsuses vastab telefonidele kaks inimest ning viimased päevad on nad seda higimull otsa ees teinud. Oleme põhimõtteliselt kriisirežiimil.»

Itaalia ja teised Lõuna-Euroopa riigid on sarnaste jõupingutustega näinud erinevaid tulemusi, kuid näib, et Rootsis pole nii suuri allahindlusi teha vaja.

Götene vald on kimpus madala sündimuse ja vananeva elanikkonnaga. Månssoni sõnul oli enne algatust sealne kinnisvaraturg sama hästi kui koomas. Algatusega loodeti omavalitsusele ja sealsele majandustegevusele elu uuesti sisse puhuda.

«Mõtlesime, et miks ka mitte. Oleme reakordses olukorras, mis nõuab erakordseid meetmeid. Nüüd on sellest saanud ülemaailmne sensatsioon – ma ei teagi, mida selle peale kosta,» lisas Månsson CNN-ile.

Eelmisel kuul alguse saanud programmi raames müüdi kiiresti maha neli krunti, kuid vald pani programmi seejärel tohutu huvi tõttu pausile. «Arvasime, et müüme hea õnne korral ühe või kaks krunti. Praegu paistab, et müüksime maha kõik 30,» jätkas Månsson. Kauaks programm pausile jääb ning kas sellega tulevikus jätkatakse, pole veel teada. Vallavalitsuse esimehe sõnul said nad vähemalt palju tähelepanu.