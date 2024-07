Telliskivis asuvast näotust parklast sai kutsuv pargiala

Literaat Restod OÜ juhi Heidi Kuuse sõnul avaldab tänavaruum teenindusasutustele suurt mõju ning looduse osatähtsuse tõstmine linnaruumis annab ettevõtetele vaid lisaväärtust. «Inimesed on muutunud järjest loodusteadlikumaks ning oskavad väärtustada puhast ning tervislikku keskkonda, seda eriti head toitu ning seltskonda nautides,» sõnas Kuusk. Tema sõnul on Telliskivis toimuv aktiivne arendustöö rohelisema keskkonna poolee vägagi tervitatud ning toetab nii kohalike kui kaugemalt tulevate toidunautlejate jõudmist Telliskivisse.

Telliskivi pargi on kujundanud VÄLI maastikuarhitektid Kristian Nigul, Kadi Nigul, Kadri Uusen ja Katariin Lepiku. Läbivaks ideeks oli kujundada keskne selgroog Balti jaamast läbi M-hoone, mis koos pargi ehitusega on esmakordselt saanud läbipääsu tunneli ning inimestel on erakordne võimalus näha M-hoonet seest.