Need kulunud põrandalauad müüdi oksjonil maha 33 650 euro eest: mis on röögatu hinna põhjus?

Londonis asuvast korterist välja roogitud põrandalauad ei ole valmistatud mõnest eriti väärtuslikust puuliigist või üle võõbatud haruldaste pigmentidega. Röögatult kalli hinna põhjuseks on hoopis nendel laudadel toimunu, mis on jätnud sügava jälje muusika ajalukku.

Nendel samadel põrandalaudadel on musitseerinud Syd Barret , kes oli maailmakuulsa ansambli Pink Floyd'i üks asutajatest. Barreti aeg ansamblis jäi aga üürikeseks ning ta sunniti lahkuma enne bändi suurt tähetundi. Barreti panus Pink Floyd'i piirdub bändi esimese ja teise albumiga. Mees sunniti teiste liikmete poolt narkootiliste ainete liigtarbimise ja keerulise vaimse oleku tõttu lahkuma.

Põrandalauad enne kui need üles võeti.

Kuigi põrandalauad on ainulaadne killuke muusika ajaloost, ei ole neid lihtne ostjal ära viia – põrandalaudu on kokku 70, ​​millest enamiku pikkus on 2,7 meetrit.