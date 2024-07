Kas sina ka? Just nii palju eestlastest soovib vähendada soola ja suhkru tarbimist

«Uuringust võib järeldada, et inimeste huvi tervislikuma toitumise vastu on tõsine ja see on kindlasti üks koht, kus tootjatel ning jaekauplejatel on võimalik omalt poolt tarbijatele appi tulla,» kommenteeris tulemusi Lidl Eesti vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Liis Kiviloo, kelle sõnul on tervislike valikute vastu huvi Eestis küll kõrgem naiste seas (61%), kuid ka meeste hulgas ei ole vastav number väga palju väiksem (49%).