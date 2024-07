KUHU EDASI? Kinnisvaratehingute aktiivsus kukkus tosina aasta tagusesse aega

«Turg on endiselt nii passiivne, et midagi huvitavat esile tõsta ei olegi. Eesti kliimat tavatsetakse vahel kirjeldada kui «kaksteist kuud ühtlaselt kehva suusailma» ning kinnisvaraturu tänane kliima on juba mõnda aega umbes samasugune,» kommenteeris Vahter, kelle sõnul mõjutas eelmisel aastal turgu vähemalt headel aegadel sõlmitud võlaõiguslike lepingute lõpuleviimine.

«Samas on turg suhteliselt stabiilne. Muidugi tahaks, et see stabiilsus oleks kuskil poolteist korda aktiivsemal tasemel, aga just selline ongi tänane seis, turg on alasti,» nentis kogenud ekspert.

Juunis müüdi Tallinnas 573 korterit, mida on veel kümnendiku võrra vähem kui maikuus. «Madalatel pööretel kinnisvaraturg on suvekuudele iseloomulik, aga sellele on tavaliselt eelnenud väga aktiivsed märts, aprill ja mai,kuid sel kevadel oli veidi aktiivsem ainult maikuus,» kirjeldas 1Partneri juht ning lisas, et ennekõike on turult täiesti kadunud üüriinvestorid.

«Raha otsib täna teenistust mujal ja 0,25 protsendipunkti suuruse intressilangetusega see raha kinnisvarasse tagasi ei tule,» rääkis Vahter.

Keskmine Tallinna korteri ruutmeetri hind oli juunis 2 982 eurot ehk ligi 2 protsenti madalam kui maikuus, mediaanhind langes kuu varasemaga võrreldes 2,8 protsenti ulatudes 2806 euroni. Kõige kallim korter läks pealinnas kaubaks 680 000 euroga.

«Hinnad püsivad paigal, aga paari viimase aasta jooksul tegemata jäänud koduostudest tekkinud kuhjunud nõudlus hakkab neid sügisel pigem vaikselt ülespoole nügima,» prognoosis Vahter.

Tallinnas tehti lõppenud kuul kinnisvaraga kokku 742 ostu-müügitehingut ehk umbes 13% võrra vähem kui mais. 2023. aasta juunis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 851 tehingut. Tänavu juunis Tallinnas tehtud kinnisvaratehingute koguväärtus oli ligikaudu 138 miljonit eurot ehk ligi 5 protsenti vähem kui mais, 2023. aasta juuniga võrreldes langes tehingute koguväärtus umbes veerandi võrra.

Käesoleva aasta juunis müüdi Tallinnas 20 hoonestatud elamumaa kinnistut ehk 5 vähem kui mais. Kalleim elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu müüdi 4 567 727 euro eest.