HÄDA KÄES Soome mustikad võivad tänavu põõsale jääda

Olukord pingutab metsamarju koguvate ettevõtjate närve

Soome immigratsiooniteenistusse on saabunud 1200 marjakorjaja taotlus, paarsada neist on menetletud, ent pikk tee seisab alles ees.

Kaj Swanljung, Soome immigratsiooniteenistuse direktor, ütleb, et lubade menetlemine on nõudnud palju täiendavat uurimistööd.

«Näiteks uurime küsimusi, mis on seotud töötasu taseme mõistlikkusega ja sellega, kui hästi on marjakorjajad teadlikud töötingimustest ja kui hästi see vastab sellele, mille tööandjad on välja kuulutanud,» ütleb Swanljung.