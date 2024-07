UNUSTA KEEMIA Eesti eksperdid selgitavad, kuidas koduaias ohutult sipelgaid tõrjuda

Kõige väiksema kokkupuuteriskiga on mürki sisaldavad sipelga söödamajad ja –toosid

Enamik sipelgamürke on klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks, mis tähendab et need vahendid on kas ohtlikud, mürgised või väga mürgised veeorganismidele ja pikaajalise toimega. «Seetõttu on eriti oluline kasutusjuhendijärgne kasutamine, et vältida kemikaalide sattumist äravoolu, pinna- ja põhjavette ning pinnasesse. Resistentsuse tekkimise vältimiseks on vajadusel soovitatav kasutada erineva toimeainega tõrjevahendeid vaheldumisi,» selgitab Helen Sulg.