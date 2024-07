Kokkad suviseks grillpeoks? Jälgi neid 4 nippi, et toit raisku ei läheks

Külmik ei tohiks olla liiga täis

Esimene asi, mida kõik peo lähenedes teevad on soetavad suure koguse sööke ja jooke ning seejärel pistetakse need kõik külmikusse, et nad jahedad püsiksid. Sealjuures tuleb arvestada, et kui külmik erinevaid toiduaineid pilgeni täis pista, siis ei jahuta seade neid enam kõige paremini. Seda põhjusel, et õhk ei saa kapis väga hästi ringi liikuda mistõttu ei jahuta külmik toitu nii hästi. Nii võib toit kiirelt kehvaks minna, eriti näiteks piimatooted või liha.

Pane asjad külmikusse süsteemselt

Tuleb arvestada, et ukseriiulitele pääseb iga kord ust avades sooja õhku, seega sinna ei tohiks asetada kiirelt riknevaid tooteid nagu näiteks piim või lihatooted.

Samuti tasub mõelda sellele, et lähemal oleva aegumiskuupäevaga tooted oleksid külmikus kohe näha. Nii ei unune need ära ning neid saab mugavalt toidu valmistamiseks haarata. Lisaks sellele tasub avatud lihatooted hoida muudest toitudest selgelt eraldi.

Viimaks tasub ära kasutada ka külmiku erinevaid nutifunktsioone, mis paljudel tänapäevastel masinatel juba olemas on. Näiteks on mitmetel külmikutel spetsiaalsed sahtlid värskete puu- ja juurviljade hoiustamiseks, kus on muust külmikust erinev niiskustase, mis on sedasorti toiduainete hoiustamisel tähtis. Rohkem niiskust on vaja näiteks brokolil, kapsal, lillkapsal ja rohelisel sibulal.

Tee ettevalmistusi