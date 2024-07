Nestlé Baltics kutsub ettevaatusabinõuna tagasi THOMY American Sauce grillikastme. «Nende toodete tarbimine võib põhjustada kahjulikke tagajärgi inimestele, kellel on gluteenitalumatus või nisuallergia. Soovitame, et gluteenitalumatuse või nisuallergiaga inimesed hoiduksid toodete tarbimisest ettevaatusabinõuna,» seisab Nestle Baltics kodulehel.

Ettevõte on kindel, et tegu on üksikjuhtumiga ning kinnitab, et ükski teine «Thomy» toode ei kuulu tagasikutsumisele.