PILDID Kolimisseiklused jätkuvad: Elise ja tema väike vend hakkavad sättima!

Elise on vahepeal suureks tüdrukuks sirgunud ja saanud ka väikese venna, kellele toeks olla, sest tema juba teab, et kolimised on lahedad, põnevad ja täis uusi seiklusi! Kuniks aga kodu pole müüdud, tuleb Elise sõnul suurel terrassil viimast võtta.

Kuigi köögis pidi oskama Elise sõnul paremini toimetada emme (see info pidi issi eest saladus olema), siis ka Elise on õppinud just selles köögis pannkooke ja smuutisid kokkama. Ja vahel pidi ka venna teda «aitama».

Foto: Erakogu

Kolimine tähendab muidugi ka, et on ka aeg oma armsa toaga hüvasti jätta. Vähemalt Elise teab, et see on uue elaniku jaoks tehtud hubaseks ja armsaks, täpselt selliseks nagu temale meeldis.

Foto: Erakogu

Suurem õde, olles alati vanem ja targem, õpetab ka vennale Aronile, et kolimine ei ole mitte ainult uute seinte leidmine, vaid ka uute seikluste algus. Aron usaldab õde ja on ootusärevust täis.

Foto: Erakogu

Argipäeva õhtuti, kui emme-issi saunalaval hängivad, tuleb ise tegevust leida sauna eesruumis, mis on ühtlasi päeval ka kontorituba ja vahel ka külaliste tuba, kuid õhtuti päris kindlasti kinotuba.

Foto: Erakogu

Muidugi käime ka meie saunas peale bassut või vannitamist, kuid kaua seal ei kannata olla, sest vennale meeldivad need nupud seal seinas. Kokkuvõtlikult, iga lõpp on millegi uue algus ja seekord ei plaani Elise kurvastada, kuna uus siht on silme ees ja lootus püsib, et uus kodu saab olema sama äge!

Foto: Erakogu

Tutvu lõbusa müügikuulutusega KV.EE kinnisvaraportaalis.