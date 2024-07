SOOME KOKK Mõjuv põhjus, miks ei tohiks keedetud kartulit külmikusse pista

«Keedetud kartulit ei tohiks panna külmkappi. Kartulitärklis muutub külmkapis pastaks ja sellel on kergelt metalne maitse,» ütleb ta.

Kui aga kartulit jääb üle, siis on Langhoffil selleks lahendus, mille ta kunagi oma emalt õppis. Langhoffi ema pani nimelt keedetud kartulitele alati ürdisoola peale ja alles seejärel jättis need külmikusse järgmist söögikorda ootama.

«Sellel on rohkem maitset, sest soolas on kuivatatud ürte ja juurikaid. See toimib nagu puljongikuubik ja annab toidule umamise meki. Ürdisool sobib suurepäraselt ka näiteks tomativiilude peale võileival,» lisab ta.