VIIEAIA TORN Tallinna külje alla kerkib praeguse aja üks soodsamaid uusarendusi

Coop Panga ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann märkis, et pank otsustas ehitust rahastada, kuna Hausers Grupp on usaldusväärne partner, kes on pikalt tegutsenud ja tugev kogemustega arendaja. «Nende eesmärk on parandada inimest elu-, vabaaja- ja töökeskkonda. Viieaia Torni puhul täpselt seda ka tehakse kui luuakse kaasaegne ja energiasäästlik maja kuhu tulevad taskukohased korterid meeldivas keskkonnas,» selgitas Kurtmann.