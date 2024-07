ASENDAMATU Soomlaste torti saadab uskumatu menu

Jaanuaris 2024 avaldas kultuurile, turismile ja loodusele spetsialiseerunud National Geographic oma veebilehel nimekirja maailma kulinaarsetest pärlitest, mida tuleks 2024. aastal kindlasti külastada. Nimekirja on lisatud 21 toidukohta maailma eri paigust, nende hulgas ka Terti mõis Mikkelis.

«Maitske Järvi-Soome toitu Terti mõisas, mis on majast hotelliks ümber ehitatud nelja hektari suuruses puu- ja ürdiaias asuv hoone. Menüüs on esile toodud sellised toidud nagu lepasuitsulõhe, faasanipasteet ja mesilillega maitsestatud kook,» põhjendas National Geographic oma valikut.

Tordi sünnilugu

Hariliku angervaksaga maitsestatud tort on viide Terti mõisa kuulsale biskviittordile. Mõisa äridirektor Lotta Luostarinen ütleb, et tort sündis päeval, mil mõisa perenaine Pepita otsis mõisa ürdiaiast koostisosi kõnealuse tordi küpsetamiseks.

«Üldiselt sünnivad parimad retseptid üheskoos, juhuse ja katsetamise teel. Igavesti õitsev aed ja ümbritsev mets on sageli meie retseptide saladuseks ja inspiratsiooniallikaks,» ütleb Luostarinen. Tort on mõisas aastaringselt kohvilaual ning kuulub alati ka mõisa peolauale.

«Tort on sedavõrd populaarne, et me ei saa seda mitte mingi hinnaga oma peolaua menüüst välja jätta. Proovisime korra ja seda märgati,» lisab Luostarinen.