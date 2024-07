KAS ARVAD ÄRA? Just see on remonditegemise ja remondilaenu võtmise tippaeg Eestis

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul kinnitab viimase viie aasta praktika, et remondilaenu tippaeg aastas on juuli, mil mahud ületavad aasta keskmist rohkem kui kaks pool korda. Tänavuse aasta teise kvartali andmeil on võrreldes aasta varasemaga oluliselt kasvanud ka keskmise Bigbankist väljastatud remondilaenu summa – 6700 eurolt 9500 eurole.

Pechter rääkis, et remondilaen on väga sesoonne laenutoode, mis käib käsikäes kalendriga – nii nagu jaanipäevast või juuli algusest Eesti inimestel puhkused algavad, algab peredes ka suurem «remontika».

«Enamasti nokitsetakse ise, kuid on ka neid, kelle kodudes tegelevad profid remondiga siis, kui inimene ise on puhkuse ajal reisil. Koolis käivate lastega peredes saabki suurema remondiga tegeleda ainult koolivaheaegadel, et mitte pere elu täiesti pea peale pöörata,» selgitas Pechter. Bigbankist võetud remondilaenude keskmise summa kasvus aastaga üle 40% peegeldub tema sõnul nii materjalide kui tööhindade jätkuv kasv või siis fakt, et inimesed ongi hakanudki kodude korrastamisel ette võtma korraga suuremaid projekte.

Üldreeglina soovitabki Jonna Pechter remonti planeerides pigem teha korraga ära suurem töö kui kõike jupitada.