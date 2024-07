Tahad kodu suveürituseks üürile anda? 4 olulist nõksu, mida kindlasti järgida

Selleks, et kodu saaks üldse üürile anda, peavad inimesed sellisest võimalusest teadma. Enamasti leitakse majutust läbi paari suurema portaali nagu Airbnb või Booking. Nendest kahest pakub Airbnb võimalust ka külalisi arvustada – nii on näha, kas potentsiaalne külaline on viisakas ja korda armastav. Eraldi platvormide kasutamise eeliseks on ka läbimõeldud lahendused ja klienditugi, mis on eriti oluline alustavatele üürileandjatele.