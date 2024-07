EKSPERT Hoonete energiasäästu asemel tuleb kesksele kohale seada hoopis see

VELUX Eesti müügijuhi Toomas Aavisto sõnul on oluline Euroopa Liidu eesmärk tagada hoonete energiatõhusus ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine, kuid nende kõrval on sama tähtis pöörata tähelepanu sellele, millist mõju avaldavad hooned inimeste tervisele ja heaolule.

Ennekõike vajab tervislike hoonete mõiste Aavisto hinnangul selgemat määratlust, et see oleks sama üheselt mõistetav kui energiatõhusus.

«Praegu puudub ühtne arusaam, mis täpselt hoone tervislikuks muudab. See hõlmab palju enamat kui lihtsalt hea sisekliima – selle alla kuulub ka päevavalguse kasutamine, siseruumide müratase ja hoone materjalide tervislikkus. Nendel teguritel on hoonetes viibivate inimeste heaolule ja tootlikkusele otsene mõju,» sõnas ta.

Suur probleem hoonete tervislikkuse hindamiseel on Aavisto sõnul ka andmete puudumine. «Me vajame rohkem ja paremat teavet selle kohta, kuidas erinevad hooned inimeste heaolu ja tervist mõjutavad. See on vajalik, et saaksime jälgida arenguid ja teha tervislike hoonete rajamisel teadlikke otsuseid,» sõnas ta.