Läänest lahku löönud Venemaa esmatarbekaup tuleb edaspidi just sealt

Allikate sõnul kaaluvad Põhja-Korea tootjad ka võimalust tarnida teksaseid, jalanõusid ja kotte. Kuid arvestades selle isoleeritud riigi eripära, on mudelite kättesaadavus äärmiselt piiratud. Nii õmmeldakse näiteks teksasid ainult klassikalise lõikega, rebitud teksaseid või lihtsalt moodsama lõikega pükse Põhja-Korea tehastes ei toodeta.

2017. aastal vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon keelab Põhja-Korea tekstiili ekspordi. Selliste sanktsioonide eesmärk on takistada riigi juurdepääs välisvaluutale, mida saaks kasutada tuumarelvade ja ballistiliste rakettide arendamiseks. Samuti on ÜRO Julgeolekunõukogu keelanud Põhja-Korea tööjõu kasutamise, kuna korealased on kohustatud 70 protsenti teenitud palgast riigile tagasi maksma.