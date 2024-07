ISTUTA JUBA TÄNA Need suurepärased taimed hoiavad umbrohu peenrast kaugel

Appi tõttavad püsikud

Mitmeaastased taimed võivad olla usaldusväärsed abilised võitluses umbrohuga. Üks võimalus, mida saab umbrohu tõrjumiseks istutada, on näiteks harilik raudrohi. Harilik raudrohi on korvõieliste sugukonna raudrohu perekonda kuuluv mitmeaastane rohttaim, mida kasutatakse nii ilu- kui ravimtaimena. Kui taime istutada rühmadena, suudab see umbrohu kasvuspurdi peatada. Lisaks on see ka silmale ilus vaadata.