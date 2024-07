Ekspert jagab nippi, kuidas tigedaid herilasi aiast eemal hoida

Ewensi sõnul on oluline hoida ka aed puhas asjadest, mis herilasi ja vaablaseid kohale meelitab. See puudutab eelkõige toidu- ja magusate jookide jääke. Need tuleb võimalikult kiiresti eemaldada, et nende lõhna peale herilased ja vaablased kohale ei tuleks. Seega ära jäta tühja siidri purki terrassi servale koristamist ootama, vaid eemalda see kohe. Ka valminud magusad aiasaadused tuleb õigeaegselt ära korjata, mitte jätta need kutsumata külalistele maiustamiseks.