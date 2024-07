Soome ühe väiksema omavalitsuse helde plaan keeras rahaasja lootusetult tuksi

Lestijärvi rahahädad on sügavad – laenukohustusi on kokku kuhjunud 10,6 miljoni euro jagu ehk 15 500 eurot ühe elaniku kohta. Seda on oluliselt rohkem kui Soomes keskmiselt. Vald on varem teatanud plaanist koondada kõik oma palgal olevad töötajad järgmise kolme talve jooksul, osana ulatuslikust kokkuhoiuplaanist.