TURG ELAVNEB Üürikinnisvara soetamine kogub taas hoogu

«Viimaste kuude jooksul on turule saabunud enam neid investoreid, kel on olemas vabad vahendid, mida paigutada üürikinnisvarasse,» selgitab Lindell. «Reeglina nad laenu ei võta ning ei sõltu seega ka kõrgest euriborist. On ka näha, et turule sisenevad tavainimesed, kel suurem investeerimiskogemus veel puudub, kuid sääste, mida investeerida, on.»