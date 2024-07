Kui kasutate köögis küüslauku, olete kindlasti täheldanud, et seal pikalt kükitanud küünte tippu kasvab roheline lehealge. Lühike vastu on: idanema läinud küüslauku on 100 protsenti ohutu süüa, kuid tuleb arvestada, et sel on mitte idanenud küünest erinev maitse.

Peale võib-olla halva hingeõhu ei ole idandatud küüslaugu söömisel mingeid kõrvalmõjusid, kirjutab Delish. Vastavalt 2014. aasta uuringule, milles leiti vanemates küüslauguküüntes antioksüdantide kõrgem tase, võib neist olla isegi tervisele kasu. Väikesed rohelised idud ei ole tervisele ohtlikud, kuid need on märk sellest, et küüslaugu maitse on muutunud. Võrsed pole tegelikult üldse kibedad, omades kergelt küüslaugust mahedat maitset.

Kui küüslauk on noorem ja värskem, on need looduslikest suhkrutest täis. Kuid idu kasvatamise käigus suhkruvarud ammenduvad ja küüslaugu maitse muutub teravamaks ja intensiivsemaks.