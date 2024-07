EKSPERT Uue kodu asukohta valides pea silmas just neid detaile

Kesteri kogemuse põhjal on kõige mugavam, kui koolid ja töökohad jäävad uuest kodust paraja jalutuskäigu või rattasõidu kaugusele, mis annab nii vanematele kui lastele rohkem liikumisvabadust ning säästab ühtlasi aega ja keskkonda. Kesteri sõnul on ideaalne selline kaugus, mis pole ehk päris mõne minutiga läbitav, kuid paneb siiski jalgsi liikumist eelistama ja toetab seega tervist – näiteks 15 minutine jalutuskäik on selline, mida kannatab ka talviste miinuskraadidega teha. Silma tasub peal hoida ka sellel, milliseid arendusi ja transpordiühendusi eelistatud piirkonda tulevikus kavandatakse.

Arenduste puhul jälgi päikest ja haljastust

«Üks asi, millega koduostjad sageli arvestada ei oska, on päikese liikumine korteri suhtes – seda enam, et meie kliimas on päike suvel ja talvel erinev, samas kui müügipakkumistes päikese liikumist tähistav joonis võib näidata vaid suvist päikesepaistet,» märkis Alina Kester. Samuti on uusarenduste puhul oluline uurida, millised ärid on majja planeeritud ja kas need pere elustiiliga sobivad.