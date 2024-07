ETTEVAATUST Sügav vesi pole sugugi ainus oht, mis sind rannas ähvardab

Ergo Oolupi sõnul tõmbavad elukutselisi vargaid paigad, kus on palju inimesi anonüümselt koos, seega paraku ka populaarsed rannad.

«Vargused on Eestis kahjuks tõusuteel. Ka füüsiliste kallaletungide statistika pole midagi rõõmustavat, vandaalitsemise või vägivalla juhtumeid tuleb paraku ette sumedatel suveõhtutelgi, kui keegi on liiast vägijooki pruukinud. Rannas olles tuleks aga hoiduda tegevustest, mis suurendavad enda või teiste uppumisohtu – pahatihti ei teadvustatagi, et mõni näiliselt süütu lõbustus on tegelikult ohtlik,» selgitas Oolup.

Asjatundja tõi välja kolm soovitust rannapäevadeks ja suveõhtuteks, et puhkus mööduks igas mõttes turvaliselt.

Päästerõngas pole mänguasi – ega kummimadrats kiirkaater

Mitmes Eesti populaarses rannas on avalikult väljas päästerõngad – need ei ole niisama stiilielemendid, vaid neil on ranna turvalisuses oluline roll. Õigesti asetatud ja ettevalmistatud rõngas koos korrektselt pakitud viskeliiniga on ülioluline abivahend, kui rannavalvur peab mõne hetkega reageerima uppumisohule.

Paraku leidub igal suvel inimesi, kes omavoliliselt eemaldavad päästerõngaid nende kohtadelt, ajavad viskeliinid keerdu, mõnikord isegi põimivad mitu rõngast kokku või viskavad rõngaid niisama vette. See on rangelt keelatud – selline tegevus võib maksta reaalse abivajaja elu.