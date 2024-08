Restoranides pakutav värske sai või leib võivad olla külalislahkuse ja suuremeelsuse märgiks, ent ei pruugi. Usutakse, et värsked pagaritooted on vaid selleks, et hoida einestaja kõhtu täis seni, kuni ta oma toitu ootab.

TikToki kasutaja Crystal on aga veendunud, et lauda toodud leivakorvi taga on hoopis sügavam tagamõte, mis on seotud meie bioloogiliste reaktsioonidega.

«See ei ole sellepärast, et restoranipidajad on suuremeelsed. See on puhtalt selleks, et sa kulutaksid rohkem raha,» ütleb ta. Menüü sirvimise ajal põske pistetud leivapaluke tõstab nimelt organismi glükoositaset.

«Kui glükoosisisaldus ja veresuhkur tõusevad, võib see muuta teid näljasemaks, pannes teid ühtlasi ka rohkem kulutama,» sõnab Crystal.

Suurenenud glükoosisisalduse korral ihkab inimene rohkem ning ei pruugi kõikidele kiusatustele vastu panna. «Võib ju tunduda, et restoranid on tohutult heldekäelised, aga tegelikkuses nad seda ei ole,» sõnab Crystal.