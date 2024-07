Kolm põhjust, miks ei tohiks nõudepesumasinat kohe pärast pesutsüklit avada

Paljud tormavad pärast nõudepesumasina pesutsükli lõppu seda avama, et sinna tekkinud veeaur välja lasta. Tegelikult on parem jätta masin vähemalt 20 minutiks suletuks. Tuppa pääsenud kuum veeaur muudab toa niiskeks, tekitades soodsamad tingimused hallitusele. Lisaks paneb puitmööblile kondenseerunud veeaur selle paisuma, kahjustades sellega mööblit.

Teine põhjus, miks ukse avamisega mitte tormata, on veeplekid. Tulikuuma veeauru kokkupuutel toasooja õhuga, tekivad nõudele veepiisad, mis jätavad endast koleda jälje. Samuti ei pruugi nõud täielikult ära kuivada, kuna need jahtuvad kiiremini kui neil olev vesi aurustub. Seega ongi parem lasta masinal peale pesutsüklit hetk rahus olla, et temperatuur selles aeglaselt langeks: nõudel olev niiskus aurustub, liigub masina seintele ning avades on nõud kuivemad.