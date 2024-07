Kinnisvarakompleks Forest City asub pururikka Singapuri linnriigi külje alla Malaisias. Uue linna projekti eesmärk oli pakkuda kodu 700 000 elanikule, kes mahutataks 35 tornhoonesse. Ambitsioonikas projekt on aga kraavi vajunud ning kulutatud on üle 100 miljardi dollari – tulemuseks tühjad kõrghoones.

Praeguseks on valminud vaid 15 protsenti projektist ning hõivatus istub hinnanguliselt kuskil ühe protsendi juures. Nigelatest numbritest hoolimata teatas hiigelprojekti arendaja Country Garden BBC-le, et on projekti lõpuleviimise suhtes optimistlik.