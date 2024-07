Kultuurmustikad on ühed kõige populaarsemad marjad, mida toidupoest koju veetakse, ja seda väga arusaadavatel põhjustel. Mustikad on maitsvad ning väga mitmekülgsed. Neid saab süüa toorelt, kasutada küpsetistes, smuutides, saab sobitada soolase toiduga, keeta moosi, pista sügavkülmikusse ja palju muud. Kuid väga tähtis on need samad mustikad korralikult puhtaks pesta, kuna kultuurmustikad saabuvad Eestisse teistest riikidest, läbides sadu või isegi tuhandeid kilomeetreid, enne, kui need poeletile jõuavad.