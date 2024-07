GALERII Nõmme turu peamajas valmis külastajatele suvine puhkenurk

«Puhkenurga rajamise idee tuli sellest, et mõtlesime, kuidas väärikale hoonele rakendus leida ka suvehooajal, kui köögiviljakauplejad turu välialale kolivad. Kuumadel päevadel või vihmaste ilmadega otsivad inimesed ju varju ning meie avar ja ruumikas peamaja on ideaalne koht heitliku ilma korral peitu pugeda ja jalga puhata,» selgitas puhkenurga loomise mõtet Tallinna Turud juhataja Kersti Otteson.

«Koostöös Nom Design sisekujundaja Kadi Metsaga oleme siseruumi loonud õdusa suvise oaasi, kus lisaks istumisalale on ruumi kaunistamiseks ning meeleolu loomiseks toodud ohtralt suvelilli ja rohelust,» tutuvustas Otteson, lisades, et puhkenurk on justkui suvine kohvikuterrass, kus sisseostude tegemise vahel puhata, naabrinaisega juttu ajada või einestada.