AJAS TAGASI Põhjanaabrite lihaeelistus on muutunud

Mikko Järvinen, HKScani Soome uuringute ja vastutuse direktor, ütleb, et alates 1970. aastal avaldatud lihabaromeetri järgi oli kanaliha tolle aja kõige populaarsem liha, mis inimeste ostukorvidesse maandus.

Nüüd aga süüakse kanaroogi rohkem eales varem. Aastal 2022 söödi Soomes ühe inimese kohta umbes 28,3 kilogrammi kodulinnuliha. Võrreldes 2000. aastaga, mil tarbimine oli 13,3 kilogrammi, on see kogus enam kui kahekordistunud.

1990ndate lõpus toimus plahvatuslik tõus, kui poest sai osta muu hulgas ka reie- ja rinnaliha. 21. sajandil on valik ainult kasvanud nii toor- kui ka töödeldud toodete osas.

Järvinen arvab, et kasv on tingitud mitmest erinevast tegurist. Esiteks sobivad kana- ja broileriliha paljudeks erinevateks roogadeks ja neid pakutakse paljudes erinevates vormides (näiteks rinnafilee, tiivad, hakkliha, terved broilerid). Lisaks on saadaval erinevates suurustes pakendid, mille hulgast leiab igaüks endale sobiva.