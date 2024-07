TARK TEADA Milliseid kasulikke aineid sisaldab Eesti kraanivesi?

Seega ei piisa joogiveest üksi, et katta inimese organismi vajadust mineraalide järele. Samuti tasub meeles pidada, et filtrite paigaldus üldjuhul vähendab mineraalide sisaldust vees ning nende mitteregulaarne hooldus võib tekitada bioloogilist reostust.

Mineraalainete omastamiseks on ülioluline ka toituda tasakaalustatult ja tervislikult. Tervise Arengu Instituut on koostanud mineraalainete omastamiseks ka põhjalikud toitumissoovitused, mille leiab veebilehelt toitumine.ee.

Harvardi Meditsiinikooli info alusel on piisav veejoomine tervisele tähtis ka seetõttu, et see on elutähtis toitaine rakkude arenguks ja taastootmiseks ning reguleerib higistamise kaudu kehatemperatuuri. Kuna palava ilma ja rohke higistamise korral kaotab organism kiiremini nii vett kui ka vajalikke mineraalaineid, tuleb veejoomisesse eriti tõsiselt suhtuda suvel. Vesi transpordib hapnikku üle kogu keha ning ka vajalikud süsivesikud ja valgud jõuavad vereringesse vee kaudu. Vesi aitab kehal jääkainetest vabaneda, mõjub hästi lihastele ja seedimisele, niisutab limaskesta, kaitseb põrutuste eest, aitab võidelda väsimuse vastu ning saavutada head enesetunnet.