NÄDALA RESTORAN Padisel ootab maitseküllus

Harjumaa Padise kandi üks tõmbenumbreid on klooster-külastuskeskus. Kui aga ajaloohuvilistel tuleb tahtmine keha kinnitada, siis nüüd on kohalike söögikohtade nimistusse lisandunud kohvik-restoran Maitsete Maja – Keila-Haapsalu maantee ääres Kasepere teeristis kunagise postijaama hoones.

Hubane söögikoht avas uksed tänavu, juba maikuu alguses. Öeldakse, et parim reklaam liigub suust suhu, nii et sõpruskonnas kuuldud kiidusõnade ajel seadsimegi sammud Padisele. Vana postijaama hoone on aegade jooksul näinud nii mõndagi, muu hulgas oli Maitsete Maja ruumides varem trahter. Praegu viitab kohviku interjööris kõrtsile ehk ainult baarilett, muu sisustus on rustikaalse ja põhjamaise õdus sümbioos.