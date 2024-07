MÜÜT VÕI TÕDE Päikesepaneelid meelitavad välku, elektriautot ei tohi tormi ajal laadida ja kas keravälk on päris

Päikesepaneelid, nagu kõik välisseadmed, võivad saada äikeselöögi, mistõttu on soovitatav need varustada nii pikse- kui ka liigpingekaitsega. Kui neid ei paigaldata, võivad päikesepaneelid ja inverterid pikselöögi korral kahjustada. Siinjuures tasub üle vaadata ka oma kodukindlustuse lepingu tingumused, et kas seal on ka päikesepaneelide kahjustused kaetud.