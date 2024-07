PILK PEALE! Ärinaine Kätlin Maran otsib oma luksuskorterisse üürnikku

Korter asub Tallinna südames Kentmanni tänaval ja annab mõõtmetelt maja mõõdu välja - hoone kõige ülemisel korrusel asuv korter on lausa 141,6 ruutmeetrit. Kõrged laed, suursugused lühtrid, ilus vaade ja maitsekas sisekujundus teevad korterist efektse ja valgusküllase kodu.

Korter asub miljööväärtusliku maja viimasel korrusel ning hoone on ehitatud aastal 1925 Eesti Panga ametnike elumajaks.

Kahel tasapinnal asuv korter on täielikult renoveeritud, selles on kaks magamistuba, saun, rõdu ja kodu laiub kahel tasapinnal. Hinnasooviks on 1500 eurot kuus, mis arvestades asukohta ja korteri suurust enam teab mis krõbe ei tundugi.