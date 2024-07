PEA PIIRI Seda sorti toit suurendab mälukaotuse riski

Valmiseined, delikatessid, limonaadid ja muud ultratöödeldud toidud võivad põhjustada mälu ja kognitiivsete vaimsete funktsioonide kahjustusi ning ajuvereringe häireid, näitab ajakirjas Neurology avaldatud uuring. Ületöödeldud toit on toiduained ja eined, mille algset seisundit on oluliselt muudetud kuumtöötluse, lisatud vürtside, rasvade, säilitusainete ja muude toidulisandite tulemusena.

Nüüd avaldatud uuringu tulemused põhinevad 35 000 USA täiskasvanud inimese terviseandmetel ja nende põhjal on riskid seda suuremad, mida rohkem on ultratöödeldud toiduaineid toidus. Mida vähem töötlemata toiduaineid on toidus, seda väiksem on haigestumisrisk.