ÜÜRITÜLIDE SALARELV 4 soovitust, kuidas koostada eluruumi üleandmise akti

«See tähendab, et kui näiteks korteri parketil on sügavad kriimustused, mõni seade pole töökorras või köögitasapinnal esineb veekahjustus, siis tuleb need aktis dokumenteerida. Lisaks tuleks üles pildistada ka kõik pisemad mööblil või siseviimistlusel esinevad täkked, kriimud ja kulumisjäljed,» soovitab Siht.

Kui akt on liiga üldine ja eluruumi seisukord pole korrektselt fikseeritud, siis on pea võimatu tõestada, millal kahjustused tekkisid ja kes nende eest vastutab. «See võib asetada ühe osapoole ebasoodsasse olukorda, sest pole võimalik kindlaks teha, kummal on õigus. Üürnik võib sattuda alusetu süüdistamise küüsi või üürileandja jääda ilma kahju hüvitamisest,» kirjeldab õigusekspert.

Siht paneb kõigile südamele, et üleandmise-vastuvõtmise akt ei ole ainult üürileandja kontrollida või tema pärusmaa. «Me julgustame alati üürnikke, et nad vaataksid kõik omalt poolt üle, kui on korteri kätte saanud. Vajadusel peaks üürnik tegema uued pildid, kui ta märkab mõnd erinevust ÜVA-sse pandud visuaalide ja reaalsuse vahel. Sellises olukorras on õigustatud akti täiendamine uuemate piltide ja märkustega, näiteks avastatud täkked, kahjustused, katkine mööbel jne,» lisab ta.

Pange paika ootused lõpukoristuse osas