3 levinud viga, mida kukeseente valmistamisel tehakse

Ebapiisav puhastus

Kukeseeni, vastupidiselt laialt levinud arvamusele, ei soovitata vees leotada. Sedapidi kaotavad need oma hea maitse ja muutuvad limaseks. Selmet neid jooksva vee all puhastada, küüri need hoopis kuiva harja või riidetükiga puhtaks. Äärmise vajaduse korral loputage seened kiiresti külma vee all ja kuivatage seejärel kohe paberrätikuga.