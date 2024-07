JÄTA MEELDE 5 kasulikku nippi, kuidas õigesti kompostida

Murrang kompostimises

«Kui Kompostiljon kümme aastat tagasi alustas, oli tüüpiline kompostija aiapidaja, kes kogus aiajäätmeid mulla saamiseks. Tänased kompostijad on peamiselt kodus kokkajad, kes soovivad vähendada toidujäätmete hulka ja aidata kaasa keskkonnaolukorra parandamisele,» kirjeldab Ohvril. Tema sõnul on inimesed mõistnud, et kompostimine on suurepärane viis, kuidas sulgeda loodusring ja viia väärtuslikud toitained tagasi mulda.

Kompostimisele on hoogu andnud ka tõsisasi, et selle aasta algusest muutus biojäätmete eraldi kogumine kohustuslikuks. Siiski vajavad uued harjumused aega juurdumiseks, sest Prisma hiljutine kliendiuuringust selgub, et toidu- ja muud biojäätmed kogub vastavasse konteinerisse 64 protsenti vastajatest, 31 protsenti kompostib need enda aias ja 11 protsenti viskab ära koos olmejäätmetega.

«Kuigi kompostimine on viimase kümne aasta jooksul teinud Eestis suure sammu edasi, siis on Kompostiljoni eesmärgiks, et ükski toidujääde ei satuks enam põletusse ega prügilasse,» selgitab Ohvril.

Kuidas kompostimisega alustada?

Eramajades või maapiirkondades võikski olla esimeseks valikuks biojäätmete koduaias kompostimine. Linnades ja alevikes elavatele inimestele on biojäätmete kogumiseks mugav lahendus konteiner, mida tühjendab graafiku alusel jäätmevedaja. See loomulikult ei tähenda, et kompostimist ei saaks edukalt teha ka korteriühistu. Vajalikud vahendid komposteerimiseks leiab tänapäeval ka jaekaubandusest.