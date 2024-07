UNUSTA REMONT Sisekujundaja jagab 4 kasulikku nõksu, millega suvekodu värskendada

Neil, kellel plaanis veidi suuremat värskenduskuuri teha, soovitab Mikvere värvida puidust seinad ja lagi lubivalget värvi. See on suurepärane viis põhjamaise hõnguga suvila loomiseks, kus domineerivad heledad seinad, õhuline lina, puuvill ning maalähedased rohelised ja beežid dekoratiivesemed.

Mitmeotstarbeline mööbel väikeses ruumis

Vana suvilamööbel on tavaliselt üsna massiivne ja tume. See tähendab, et see võtab põrandal palju ruumi ja selle värv neelab valgust. Samal ajal võivad suvilad sageli olla üsna väikesed ja omada ebatavalise kujuga tube või lagesid, mistõttu ei ole selline mööbel just kõige parem valik.