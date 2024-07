PÄÄSTERÕNGAS Selle kavala nipiga leiad poest parima arbuusi

Me oleme harjunud valima arbuusi nii selle kaalu, pealispinna kui ka värvi järgi. Kõik see ei oma aga mingisugust tähtsust, kui oled pannud kõrva taha kahe sõrme reegli. Eriti magusa ja küpse arbuusi tuvastamiseks soovitavad arbuusikasvatajad mõõta arbuusil olevaid triipe. Visuaalselt võivad kõik arbuusid ju ühesugused paista, kuid vilja lähemalt uurides märkad peagi selle eripära, vahendab MTV

Kuidas kasutada kahe sõrme reeglit?

Arbuusil olevate triipude mõõtmiseks hoidke oma kaks sõrme piki arbuusi. Vaadake, kas mõlemad sõrmed mahuvad kahe valge triibu vahele jääva tumedama rohelise ala sisse, nagu on näidatud alltoodud pildil. Kui see on nii, peaks arbuus olema söögivalmis. Täiesti küpsel arbuusil peaksid olema umbes kahe sõrme laiused rohelised triibud.