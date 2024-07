VÕTA ÕPPUST Tehnik avaldab peamise põhjuse, miks nõudepesumasin rikki läheb

«Paljudele on nõudepesumasina kasutamine muutunud rutiiniks, kuid seejuures kiputakse unustama kõige elementaarsemaid asju. Näiteks võib kraan jääda pärast pesemist lahti. Veekahjustuse ohu tõttu peaks see alati olema suletud,» selgitab ta.

«Selliseid olukordi on palju. Kõige tähtsam on, et masin oleks paigaldatud õigesse kohta ja õigel viisil ning et see ei saaks painutada,» ütleb Tukiainen, kelle sõnul esineb taolisi probleeme eeskätt uutes köökides.