TALUNIKUD Rahvas peab sel aastal hooajalise kauba varem ostma

Turu külastatavus kasvab suvel 30 protsenti

Tonnide kaupa maasikate ostmist kinnitab ka turu külastusnumbrite tõus. Keskturu juht Rain Pärn kinnitab, et turu külastatavuse kõrghooaeg on juulis, kus Keskturul käib ca 200 000 inimest, teistel suvekuudel on külastajaid 160-180 000 ringis.

Balti Jaama Turu turundusjuht Claudia Gross-Reha kinnitab samuti, et suvehooaeg on turule kõige menukam hooaeg. «Võrreldes tavaperioodiga tõuseb külastajate arv üle 30% võrra. Kui kõrvale jätta suuremad teetööd, mis paratamatult nii mõnelgi ajahetkel on külastatavuse numbreid mõjutanud, siis on üldpildis turu külastatavus pigem kasvutrendis, mis tähendab, et tarbija jaoks on turgude olemasolu ja värske kaup väga olulise tähtsusega.»