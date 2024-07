JÕHKER See koduostuga kaasnev nüanss nõuab oluliselt rohkem ressursse kui eeldatakse

«Tihtipeale kuuleb, kus inimesed müüvad oma olemasoleva kodu maha ning planeerivad kogu tehingust saadud raha uue kodulaenu sissemakseks. Ent kui põhjalikult kõike mitte läbi mõelda, võib koduostja leida end täbarast olukorrast, sest kolimise ja muu seotud asjaajamise peale kulub enamikel juhtudel rohkem raha kui esialgu planeeritakse,» ütles Rebane.

Oluline on uut kodu sisustades läheneda eluasemele tuba toa haaval. On sage nähtus, et kodu sisustades keskendutakse üksnes suurtele, esimesena pähe tulevatele ostudele – köögimööblile, magamistoa kappidele ning unustatakse ära näiteks koridori- või õuemööbel.

«Oluline on läbi mõelda kõik kasutatavad ruumid ja õuealad. Seejärel on kasulik e-poodide baasilt oma parima teadmise juures eelarve koostada ning kindlasti tasub jätta ootamatusteks puhvrisse minimaalselt 10% lisaks.»

Rebane märkis, et mööblit ja kodutehnikat valides on väga kerge sattuda mõttemustrisse, mille puhul täheldatakse, et eelarve võimaldab pisut kallimat toodet. Põhjusel, et tavaliselt kaasnevad kallima hinnaklassiga ka teatud lisafunktsioonid või mugavused ning toodete hinnavahed on väikesed. Kokkuvõttes on üsna lihtne jõuda 300 eurot maksva külmiku juurest kõiki lisasid kokku liites isegi kuni 1300 eurot maksva „isemõtleva” seadmeni.