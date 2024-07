Sisekujunduskurioosum: Viimsi eramu elutoas on suur rändrahn

Hoone on oma plaanilahenduselt ristkülikukujuline ja selle päiksepoolsele tagaküljele on kavandatud täiskõrgete lükandseintega veranda, mis toimib elutoa laiendusena.

Esimese korruse elupinna moodustavad avar eluruum koos veranda, avatud köögi ning sissepääsu halliga. Kõrgete lagedega eluruumi kõige pilkupüüdvamaks elemendiks on jääajast pärinev 50 tonni kaaluv rändrahn keset elutuba. Kivi on ümbritsetud altvalgustatud klaaspõrandaga. Põhikorruse sissepääsualasse jäävad veel trepihall ja garderoob, külaliste tualetiruum ning kabinet oma duširuumi ja tualetiga. Esikust paremale jääb suur köetav garaaž, mis mahutab neli autot.

Teisel korrusel paiknevad eraldi neli magamistuba, millest kahel suuremal on oma vannituba koos tualetiga. Hoovipoolsest suuremast magamistoast on pääs rõdule ja teistest magamistubadest avanevad aknad prantsuse tüüpi rõdule. Teisel korrusel on lisaks ühiselt kasutatav vannituba tualetiga ning mahukas kahepoolne walk-in garderoob.

Vannitubadesse on teostatud eksootilisest tiigipuust põrandad nn laevateki meetodil, vannitubade seinad on kaetud poleeritud graniidi ja marmoriga. Santehnika on valitud Vitra premiumklassi mudelite seast. Et segistitest voolaks kohe soe vesi, on mõlemale korrusele paigaldatud tsirkulatsioonipumbad, mis käivituvad liikumisanduritele ning asuvad vett soojendama juba siis, kui inimene ruumi suunas liigub.