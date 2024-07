Enamik tomatikasvatajaid teeb ühe suure vea, mis vähendab oluliselt saagikust

Pilt on illustreeriv.

Tomatitaimed vajavad kasvamiseks ja viljumiseks palju vett, toitaineid, soojust ja valgust. Kuid isegi kui kõik need neli põhivajadust on kaetud, ei pruugi taimed head saaki anda – milles on põhjus? Ilmselt seisneb probleem selles, mida sa tomatite kõrval kasvatad.