PROOVI KA Eesti koka salanipid viivad hot dogi täiesti uuele tasemele

Krõbe sai

Ideaalse krõbedusastme saab saavutada grillil. «Üks hea viis saia grillida on nii, et sellele jääb kalasaba muster. Muster tekib saiale siis, kui asetame saia kõigepealt ühtepidi grillile ja siis teistpidi diagonaalis,» selgitab Aunroos.

Kui grillimisvõimalust parasjagu pole, siis on kodus hot dog`e tehes võimalik saia ka ahjus küpsetada. Tuleb jälgida, et saia koorik läheb kuldpruuniks ja siis ongi sai parajalt krõbe.

Kvaliteetne vorst

Järgmiseks võtame grillil kuumaks küpsetatud vorsti, olgu selleks siis klassikaline või vegan vorst. «Vali vorst, millel on kvaliteetne koostis ehk mille sees on rohkelt liha või muud kvaliteetset toorainet. Siin on kindlasti võti just maitsev vorst,» kirjeldab Aunroos. Vorsti saab vajadusel ka ahjus soojendada.