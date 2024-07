PILDID Kasuta võimalust! Muhumaal müüakse tuulikusse ehitatud puhkemaja

Kokku müüakse seitset elamumaa krunti koos, millest üks, Kukemetsa kinnistu, on hoonestatud uhke ja võimsa Hollandi tüüpi tuulikuga, külalistemaja ning väliköögiga. Neljale väiksemale kinnistule, mis jäävad alla 5000 ruutmeetri, võib ehitada elamu ja kaks abihoonet. Kahele hoonestamata suuremale krundile on vastavalt detailplaneeringule planeeritud mõlemale kaks hoonet, mille ehitusalune pind on 120 ruutmeetrit.

Tuulikus on klientide kasutada kolm korrust. Esimesel on kööginurgaga elutuba, teisel ja kolmandal puhkeruumid. Mõnusa hommikukohvi saab juua veski rõdul, vaadates mere poole. Väliüritusi toetab mõnus väliköök, mille kõrval lõkkease.

«Kõike seda võlu ja ilu, mida seal suure hoole ja armastusega on loodud, on raske anda edasi vaid pildis või kirjas, parim variant on ise kohale tulla!» kirjutatakse müügikuulutuses. Kuna tegemist on toimiva majutusasutusega, siis eelnev kokkulepe kohtumiseks on väga oluline.